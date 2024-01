Aboutaleb wil minder communicatie over geweldsexplosie Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil dat de veiligheidsdriehoek in Rotterdam voortaan terughoudend is met de berichtgeving aan de media over geweldsincidenten. “We overwegen als driehoek, en dat is zeer uitzonderlijk, de actieve communicatie over de explosies niet meer te doen”. Volgens hem controleren drugsbazen “in een ver land” via de media of de aanslag geslaagd is, om zo tot betaling aan de aanslagpleger over te gaan.

Aboutaleb deelde dit idee tijdens een raadsdebat over het toegenomen zware geweld in de regio Rotterdam op verzoek van Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de gemeenteraad. Leefbaar-fractieleider Ingrid Coenradie diende, samen met DENK en FVD een motie in die het college aanspoort om uit te zoeken wat er naast de huidige maatregelen nog meer kan worden gedaan en ook de nachtelijke surveillance in de hele stad te intensiveren.

Het idee van de mediastilte kon op weinig enthousiasme rekenen in de raad, zowel de coalitiepartijen als de oppositie stelden vraagtekens bij de wettelijke haalbaarheid ervan. “Wij als raadsleden hebben de media vaak ook nodig om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen”, stelde DENK-fractievoorzitter Serkan Soytekin.

In Rotterdam en omgeving zijn sinds het begin van dit jaar al zo’n 25 incidenten geweest met ontploffingen en beschietingen van woningen, zei Aboutaleb. Leefbaar zou graag zien dat meer politie, en als dat niet kan het leger wordt ingezet in de strijd tegen het geweld. Volgens de oppositie kan de politiecapaciteit voor de opsporing worden vergroot als de opvangcapaciteit voor daklozen en buitenslapers wordt vergroot, zodat de politie zich minder met deze problematiek bezig hoeft te houden.

De geweldsincidenten met explosies en beschietingen, die de regio Rotterdam en in toenemende mate ook andere delen van het land treffen, worden in het algemeen toegeschreven aan de drugscriminaliteit.