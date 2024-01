Atlas van Lucinda Riley bestverkochte boek van 2023 in Nederland

Atlas van Lucinda Riley en haar zoon Harry Whittaker is het bestverkochte boek van het afgelopen jaar in Nederland. Het laatste deel van de populaire Zeven Zussen-reeks werd 362.000 keer verkocht, heeft boekenkoepel Stichting CPNB donderdag bekendgemaakt.

De tweede plaats is voor Francine Oomen met Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? waarvan 139.000 exemplaren werden verkocht. NS Publieksprijs-winnares Anya Niewierra staat op de derde plek met De Camino. Dat boek werd 113.000 keer verkocht.

Het hoogst genoteerde kinderboek is Het Pretpark van Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Die titel staat op de zesde plaats. Het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictieboek is Ik beloof je dat ik honderd word van Peter R. de Vries en Royce de Vries, dat op de achtste plek staat. De overige boeken in de top 10 zijn Omringd door idioten van Thomas Erikson (4), Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens (5), Na die nacht van Karin Slaughter (7), Alter ego van Esther Verhoef (9) en Master Your Mindset van Michael Pilarczyk (10).

De boekenkoepel maakte donderdag ook bekend welke boeken het afgelopen jaar het meest werden uitgeleend in de bibliotheken. Bovenaan staat Anya Niewierra met De Camino, dat 47.000 keer werd uitgeleend. Daar waar de rivierkreeften zingen en Atlas volgen op de tweede en derde plaats.