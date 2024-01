Halsema: verkoop van cocaïne moet niet langer strafbaar zijn

Verkoop en gebruik van cocaïne en andere drugs moeten niet langer strafbaar zijn. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een interview in Het Financieele Dagblad (FD). Volgens de burgemeester is de strijd tegen drugs “pervers en contraproductief”. Ze wil dat drugsmarkten gereguleerd worden, om het verdienmodel van “gewetenloze criminelen” onderuit te halen, zegt ze tegen het FD.

Het is niet de eerste keer dat Halsema pleit voor het legaliseren van drugs. Zo zei ze in oktober 2022, op een congres over georganiseerde misdaad, dat “de war on drugs niet werkt”. Ook toen sprak ze de hoop uit dat landen anders naar drugsgebruik gaan kijken en dat er een “alternatieve strategie” moet worden geformuleerd.

Begin deze maand waarschuwde de burgemeester in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian dat Nederland het risico loopt een narcostaat te worden. “De opkomst van de wereldwijde drugshandel betekent dat we internationale oplossingen nodig hebben”, schreef Halsema.

In het FD zegt ze donderdag dat er een markt is voor genotsmiddelen en dat honderden jaren van ontmoedigen en repressie “verdomd weinig” hebben uitgehaald. “Ongeveer 80 procent van onze politiecapaciteit gaat op aan drugsgerelateerde criminaliteit. In Nederland en België zijn de straatprijzen voor coke al jaren precies hetzelfde. Dus je kunt alleen maar vaststellen dat de ongelooflijke hoeveelheid inspanningen geen effect hebben op de markt.”

Volgens Halsema is het beter om, in plaats van repressie, het verdienmodel van criminelen omver te werpen. “Ik maak deel uit van een groeiende groep wetenschappers en bestuurders die zegt dat de internationale strijd tegen drugs zulke perverse effecten heeft dat wij daar inmiddels meer last van hebben dan van de drugs zelf.”

Vrijdag is in de Beurs van Berlage in Amsterdam de internationale conferentie Dealing with Drugs, over drugscriminaliteit en hoe de drugsmarkt gereguleerd kan worden. Halsema gaat daar in gesprek met burgemeesters uit andere landen.