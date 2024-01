Maatregelen voor schoon water mogelijk 133 miljoen duurder

Maatregelen die Rijkswaterstaat de komende jaren wil nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, vallen mogelijk 133 miljoen euro duurder uit dan verwacht. Dat schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de honderden maatregelen is op dit moment 651 miljoen euro beschikbaar.

Het precieze tekort is nog erg onzeker. Het onderzoeksbureau dat Rijkswaterstaat heeft ingeschakeld om de plannen door te lichten, komt volgens Harbers uit op een bandbreedte van 109 miljoen euro. Als het meezit komt Rijkswaterstaat dus 24 miljoen euro tekort, als het tegenzit 242 miljoen.

De maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, Europese afspraken die voor schoner water moeten zorgen. Eind 2027 moet Nederland aan de eisen voldoen, maar sommige plannen worden pas in 2028 uitgevoerd, schrijft Harbers. Een versnelde aanpak noemt hij “noodzakelijk”.