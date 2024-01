Minister Helder ontraadt motie afschaffen eigen risico zorg

Het afschaffen van het eigen risico voor de zorg is onverstandig, zei demissionair zorgminister Conny Helder in het debat met de Tweede Kamer over de zorgbegroting. Moties die hierover door de SP en GroenLinks-PvdA waren ingediend, werden door Helder ontraden. Dinsdag wordt over deze moties gestemd.

De SP wil het eigen risico per 2025 helemaal afschaffen. GroenLinks-PvdA wil het eigen risico vanaf 2025 met honderd euro verlagen. Dat zou dan uitkomen op 285 euro per jaar.

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg komen onder druk te staan als het eigen risico wordt afgeschaft, zei Helder. De zorgvraag zal stijgen en bij onvoldoende capaciteit zullen eventuele wachtlijsten langer worden. Daarnaast is het volgens de bewindsvrouw een manier om mensen bewust te maken van de kosten van de zorg. “Het is een waardevol instrument.”

De kans is klein dat een van beide moties het gaat halen. De PVV zal naar verwachting dinsdag tegen beide moties stemmen. Dan is een meerderheid in de Kamer tegen afschaffing of verlaging. PVV-Kamerlid Fleur Agema herhaalde donderdag dat haar partij af wil van het eigen risico, maar wil dit in de formatie regelen.

Haar opstelling leidde net zoals woensdag tot verontwaardiging bij een deel van de Kamer. Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Jimmy Dijk (SP) verweten haar opnieuw dat de PVV de kiezers in de verkiezingscampagne beloofde het eigen risico af te schaffen, maar het nu laat afweten.

PVV onderhandelt met VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet. VVD en NSC zijn tegen afschaffing van het eigen risico.