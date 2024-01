NS: dienstregeling Intercity Direct gehalveerd door beperkingen

Tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt per direct twee keer per uur een Intercity Direct in plaats van de gebruikelijke vier keer, zo meldt de NS donderdag. Eerder op de avond werd bekend dat er op meerdere punten op de hogesnelheidslijn tussen de twee steden een snelheidsbeperking is opgelegd omdat het daar niet veilig genoeg is om met hoge snelheid te rijden, zoals op enkele viaducten en bruggen.

“We hoopten dat we binnenkort weer op volle snelheid over de hogesnelheidslijn konden rijden, maar in plaats daarvan komen er nu snelheidsbeperkingen bij”, aldus de NS. De vervoerder noemt het een “forse tegenvaller” voor de reizigers.

Normaal gesproken kunnen zij op het getroffen traject vijf keer per uur een trein pakken: vier keer een Intercity Direct en een keer de IC naar Brussel. Daarvan blijven nu dus nog drie treinen over. De internationale trein moet bovendien langzamer rijden. Wat op de langere termijn de impact op de dienstregeling is, is volgens de NS nog niet bekend. “Maar dat die er zal zijn, is duidelijk.”

“De problemen met deze lijn duren veel te lang. Daar zijn duizenden reizigers de dupe van, dat is echt heel vervelend”, zegt NS-baas Wouter Koolmees. “We zien dat ProRail dit heel serieus neemt, en uiteraard staat veiligheid voorop, maar we hopen dat ze dit zo snel mogelijk verhelpen.”