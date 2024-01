Plasterk: formatiepartijen krijgen huiswerk en schrijven teksten

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB die onderhandelen aan de formatietafel, doen dat heus niet alleen vier dagen per week dat er met de informateur wordt gesproken. Dat zegt informateur Ronald Plasterk zelf, op vragen van de pers over de voortgang van de formatie. Partijen krijgen huiswerk en werken ook aan teksten en voorstellen, vertelt Plasterk.

Hij wil niet kwijt of dat gaat om teksten die te maken hebben met de zoektocht van de partijen naar een “gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat”, wat een belangrijk onderdeel van zijn opdracht is. Het tweede deel van zijn opdracht gaat over de vraag of de partijen tot overeenstemming zouden kunnen komen over belangrijke politieke thema’s als migratie, bestaanszekerheid, klimaat en stikstof. De informateur wil nog steeds niet kwijt of al inhoudelijk over dat tweede deel wordt gesproken.

Wel worden er dus teksten opgeschreven, en werken politici wanneer gevraagd soms in groepjes voorstellen uit, aldus Plasterk. Op de vraag of de teksten die worden opgesteld moeten dienen als een mogelijk conceptakkoord tussen de vier partijen, zegt Plasterk: “Dat kan in alle stadia. Dat kan ook een eerste inzet zijn, dus dat kan elke vorm krijgen.”

De onderhandelaars van de vier partijen hadden deze week vier dagen “intensieve gesprekken”, aldus Plasterk. Eerder deze week gaf hij aan dat het er soms stevig aan toe gaat aan de onderhandelingstafel, wat hij als een goed teken beschouwt.

Maandag schuiven de partijen weer aan bij de informateur, is de planning. Op vrijdag 9 of maandag 12 februari moet Plasterk zijn verslag aan de Kamer sturen, zodat het parlement er nog over kan debatteren voor de krokusvakantie.