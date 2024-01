Politiebonden dinsdag in actie voor behoud vroegpensioenregeling

De politiebonden demonstreren dinsdag in Den Haag voor het behoud van een vroegpensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep, zo meldt politievakbond ACP. De huidige regeling loopt eind volgend jaar af en gesprekken over een nieuwe regeling zijn in november vorig jaar stukgelopen. De vakbonden stellen dat het “ongezond, onveilig en ondankbaar” is om politiemensen tot hun 68e door te laten werken.

Ongeveer vierhonderd politiemensen zullen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het kantoor van werkgeversorganisatie VNO/NCW “luid en duidelijk het standpunt uitdragen dat het rechtvaardig en sociaal is om werknemers die tientallen jaren zwaar werk hebben gedaan – bijvoorbeeld bij de politie – de mogelijkheid te geven om eerder met werken te stoppen”.

De bonden eisen onder andere dat de regeling permanent wordt. Daarnaast moet de maandelijkse uitkering voldoende zijn om van rond te komen en moeten werkgevers en vakbonden aan de cao-tafel bepalen wie precies aanspraak kan maken op vroegpensioen.

De actie van dinsdag is volgens ACP “een eerste schot voor de boeg”. Als de protestdemonstratie niet de beoogde reactie oplevert vanuit werkgevers en de politiek, dan volgen dit voorjaar in samenwerking met andere vakbonden “steeds intensievere acties”.