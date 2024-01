Rover: minder treinen Amsterdam-Rotterdam ‘onaangename verrassing’

Voor reizigersvereniging Rover is het een “onaangename verrassing” dat er per direct minder treinen rijden op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Rotterdam. “We waren eigenlijk in afwachting van een oplossing voor de huidige snelheidsbeperkingen, maar in plaats daarvan krijgen we er alleen maar meer”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

Het feit dat nog niet duidelijk is hoelang de snelheidsbeperkingen zullen gelden, baart Bos zorgen. “Als dit lang gaat duren, moeten we kijken wat de reiziger ervoor terugkrijgt.” Bos geeft als voorbeeld de toeslag die nu geldt voor de Intercity Direct tussen Amsterdam en Rotterdam. Mogelijk kan besproken worden om die af te schaffen zolang de problemen niet opgelost zijn. “Maar dat is slechts compensatie”, vindt Bos.

De directeur merkt op dat de lijn nog helemaal niet zo oud is. “De grote vraag is dus: wat is daar misgegaan? En vooral: hoe gaan we het oplossen?”, aldus Bos. Hij wijst daarbij naar Infraspeed, dat het beheer en onderhoud van het zuidelijke deel van de hsl in handen heeft. Dat het verhelpen van de moeilijkheden op de hsl veel geld gaat kosten, staat voor Bos buiten kijf. “Maar laat de rekening alsjeblieft daar landen waar het probleem zich voordoet. Laat dit niet ten koste gaan van het spoor in de rest van het land.”