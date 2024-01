Rutte zegt dat zijn ministerie niet heeft ingegrepen bij BZ

Premier Mark Rutte ontkent dat zijn departement heeft ingegrepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om onwelgevallige informatie te verbergen of te wijzigen. “Dat is gewoon niet gebeurd”, zei de demissionaire regeringsleider donderdag in de Tweede Kamer.

NRC berichtte vorige week dat het ministerie van Algemene Zaken aan de Directie Juridische Zaken bij Buitenlandse Zaken zou hebben gevraagd: “Wat kunnen we zeggen zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat?” Er is wel discussie over adviezen, verklaarde Rutte. “Dat is normaal.”

Eerder ontkende ook al Buitenlandse Zaken dat AZ zou hebben geprobeerd zaken onder het tapijt te vegen. De kritiek stond in een brief van een twintigtal anonieme ambtenaren. Het stuk werd gebruikt bij een hoger beroep van drie maatschappelijke organisaties tegen de Staat om leveranties van onderdelen van de F-35 aan Israël te stoppen.

De ambtenaren stelden ook dat Rutte op het laatste moment had ingrepen om te voorkomen dat Nederland in december vóór een VN-resolutie zou stemmen die zou oproepen tot “het creëren van de voorwaarden voor een langdurige beëindiging van de vijandelijkheden”.

De premier wilde niet zeggen wie uiteindelijk een besluit heeft genomen over de stemming. Dat raakt de eenheid van het kabinetsbeleid, aldus Rutte. Volgens de anonieme ambtenaren wilde minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) de resolutie juist wel steunen.