Uitvoerders aan formerende partijen: wetten moeten eenvoudiger

De politieke partijen die momenteel in gesprek zijn over een nieuwe coalitie, moeten zich inzetten voor “radicale vereenvoudiging” van wetten en regels. Die oproep verwoorden onder meer de Nationale Politie, de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV in een brief aan informateur Ronald Plasterk.

Zo’n tachtig organisaties in de publieke dienstverlening, zoals ook Rijkswaterstaat en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), zijn verenigd in het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Gezamenlijk raden ze de formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) aan wetten “systematisch” door te lichten, om “concrete knelpunten” op te lossen.

De organisaties willen “minder details en uitzonderingen” in de wetten en ook moeten uitvoerders meer ruimte krijgen om in de geest van de wet te kunnen werken. Het doel is dat burgers en ondernemers beter geholpen kunnen worden.

Als voorbeeld noemt een woordvoerster van het netwerk de Wajonguitkering. Jongeren die door een ziekte of handicap niet meer kunnen werken, hebben soms recht op deze uitkering. Wie een Wajonguitkering ontvangt, mag daarnaast ook nog geld bijverdienen, legt de woordvoerster uit. Dat moet diegene dan wel doorgeven, omdat het van invloed kan zijn op de hoogte van de uitkering en op die van bijvoorbeeld toeslagen.

Dit moet iemand allemaal zelf regelen. “Dit zou vereenvoudigd moeten worden, omdat dit juist de kwetsbare mensen raakt”, zegt de woordvoerster “Nu is het zo dat hoe kwetsbaarder je bent, hoe ingewikkelder het wordt.”