ChristenUnie wil dwarse Europese lidstaten beter kunnen aanpakken

Landen die de rechtsstaat ondermijnen of zich schuldig maken aan ernstige corruptie moeten sneller worden aangepakt in de Europese Unie, vindt de ChristenUnie. In het programma voor de Europese verkiezingen in juni stelt de partij voor om lidstaten hun stemrecht te ontnemen als vier op de vijf Europese leiders hiervoor zijn. De Hongaarse premier Viktor Orbán krijgt al jaren de kritiek de rechtsstaat in zijn land uit te kleden. Door regelmatig dwars te liggen in Brussel probeert hij maatregelen hiertegen te ontlopen.

Het is momenteel al mogelijk om lidstaten het stemrecht te ontnemen in de Raad van Ministers. Maar een van de vereisten is dat Europese leiders het hier unaniem over eens zijn. Hierdoor is de kans klein dat dit daadwerkelijk gebeurt.

De ChristenUnie doet in haar programma meer voorstellen om de opzet van de Europese Unie te veranderen. Zo wil de partij dat Europarlementariërs net als Tweede Kamerleden een eed of belofte afleggen als ze worden geïnstalleerd. Bovendien moet het voor het Europees Parlement mogelijk worden om individuele Eurocommissarissen naar huis te sturen, vindt de partij. Nu kan alleen de voltallige Europese Commissie worden weggestemd.

De kandidaat-lijsttrekker voor Europa Anja Haga vindt verder dat de christelijke uitgangspunten onder druk staan in Europa. “Zo willen veel leden van het Europees Parlement een beperking op de vrijheid van onderwijs”, zegt ze. De politica belooft zich hier hard voor te maken in Brussel.