CIDI noemt uitspraak ICJ ‘zeer controversieel’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag “zeer controversieel”, door een aantal voorlopige maatregelen op te leggen aan Israël. Dat meldt de organisatie op X.

Wel wijst het CIDI erop dat het vonnis niet betekent dat Israël in de oorlog met Hamas genocide pleegt. “Het Internationaal Gerechtshof heeft geen staakt-het-vuren opgelegd. Hamas kan echter nog steeds zorgen dat dit er wel komt, door de gijzelaars vrij te laten en zich over te geven. Dan is de oorlog vandaag nog afgelopen.”

De Israëlische regering heeft op meerdere punten opdracht gekregen om maatregelen te treffen om de Gazanen beter te beschermen. Zo moet het land oproepen tot genocide tegen de inwoners van Gaza voorkomen en bestraffen. Ook moeten “onmiddellijke en drastische maatregelen” getroffen worden om de leefomstandigheden in Gaza te verbeteren en moet bewijsmateriaal van mogelijke wandaden verzameld worden. Verder wil het hof dat Hamas de gijzelaars onmiddellijk vrijlaat.