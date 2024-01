De Mos wil ingelast debat Haagse raad over spreidingswet

De gemeenteraad van Den Haag komt binnenkort mogelijk bijeen voor een ingelaste vergadering over de spreidingswet. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag van Richard de Mos, wil dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen die wet.

In buurgemeente Westland wil een meerderheid van de raad dat de gemeente de spreidingswet niet uitvoert. Die wet maakt het voor de overheid mogelijk om gemeenten indien nodig te dwingen tot het opvangen van asielzoekers.

“Nu de spreidingswet aangenomen is, moet de gemeente Den Haag volgend jaar 2499 opvangplekken hebben voor asielzoekers. Wat ons betreft gaat dit absoluut niet gebeuren. We bepalen zelf wel wat we doen met onze ruimte, en er is hier gewoon geen plek meer”, zegt De Mos.

Hart voor Den Haag heeft negen zetels in de gemeenteraad, precies genoeg om een extra vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan vervolgens pas starten als minstens de helft van de 45 raadsleden aanwezig is.

Wanneer de ingelaste raadsvergadering is, wordt vermoedelijk in de loop van volgende week duidelijk, laat de gemeente weten.