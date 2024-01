Eerste openbare zitting dubbele moord Weiteveen op 17 april

De eerste openbare zitting in de zaak van de dubbele moord in het Drentse Weiteveen staat gepland op 17 april in de rechtbank in Assen, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland desgevraagd. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 50-jarige man uit Klazienaveen van de dood van een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man op 16 januari. Hij zou daarbij meerdere wapens en excessief geweld hebben gebruikt.

De verdachte had een langlopend conflict met de slachtoffers. Meerdere media hebben gemeld dat dit over de verkoop van huis gaat. Het OM liet eerder weten dat “beide partijen het laatste jaar meerdere meldingen en enkele aangiften hebben gedaan van in hun ogen overlast gevend of strafbaar gedrag door de ander”.

De advocaat van de verdachte, Mariska Bischop, wilde vrijdag geen verdere vragen over de zaak beantwoorden. “Op dit moment is dat nog te vroeg”, zegt zij.

Voorafgaand aan de eerste openbare zitting beslist een raadkamer van de rechtbank in Groningen op 31 januari of het voorarrest van de verdachte moet worden verlengd. Ook wordt de verdachte onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Na het incident op de Bargerweg in het Drentse dorp verschenen twee video’s op sociale media. In een video zegt een man dat er “iets heel ergs is gebeurd” en dat hij “de rest van zijn leven de bak in zal gaan”. In een ander zegt een vrouw dat haar man “helemaal is doorgedraaid”.