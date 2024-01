Heijnen ‘overvallen’ door beperking op HSL-spoor, wil opheldering

Staatssecretaris Vivianne Heijnen wil opheldering van ProRail over het plotselinge besluit om een snelheidsbeperking in te voeren op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. De spoorbeheerder zag zich daartoe genoodzaakt door scheurvorming in een viaduct als gevolg van een constructiefout die mogelijk op meer plekken speelt.

“Hoe kan het nou dat dit opeens een probleem blijkt te zijn?”, is een vraag die Heijnen beantwoord wil hebben. Net als de reizigers werd zij naar eigen zeggen donderdag “overvallen” door dit bericht, dat vindt zij “heel erg vervelend”. Het helpt ook niet bij alle pogingen om meer reizigers de trein in te krijgen, voegt zij eraan toe.

De schade voor de reiziger blijft beperkt tot een vijf minuten langere reistijd op de drukke spoorverbinding tussen de twee grootste steden van het land. ProRail meldde donderdagavond nog dat voorlopig maar twee derde van het normale aantal treinen over het HSL-spoor zou kunnen rijden. Maar die capaciteitsbeperking bleek bij nader inzien niet nodig.

Dat het probleem minder verstrekkende gevolgen heeft dan aanvankelijk werd gedacht, vindt Heijnen “an sich goed nieuws”. Maar zij ziet ook dat het bepaald niet de eerste keer is dat er problemen zijn op het HSL-spoor. Zij wil dan ook van ProRail weten wat er wordt gedaan om dit in de toekomst te voorkomen.