Hondenbelasting in meer gemeenten afgeschaft, in andere verhoogd

In steeds minder gemeenten moeten hondenbezitters belasting betalen voor hun huisdier. Dit jaar heffen 121 van de 342 gemeenten hondenbelasting (35 procent), in 2023 waren dat er nog 136. In 92 gemeenten moeten baasjes meer betalen dan vorig jaar. Meestal gaat het om een stijging van een paar euro, in enkele gemeenten is het bedrag tien euro of meer gestegen. Dat meldt vergelijkingssite Huisdierenverzekeringen.nl, die de gegevens opvroeg bij alle gemeenten.

Vooral in het noorden en oosten van het land hoeven hondeneigenaren bijna nergens meer belasting te betalen voor hun viervoeter. Het aantal gemeenten dat hondenbelasting int, daalt al jaren. Tien jaar geleden vroeg nog ruim 70 procent van de Nederlandse gemeenten geld voor het houden van een hond.

In een handjevol gemeenten zijn hondenbezitters op jaarbasis meer dan 100 euro kwijt. Hendrik-Ido-Ambacht vraagt met 145 euro per jaar het hoogste bedrag. In 2023 was dat nog Den Haag met 137 euro, maar in die gemeente betalen mensen sinds dit jaar geen hondenbelasting meer.

In veel gemeenten is het bedrag voor het houden van een tweede hond gelijk aan dat voor de eerste, maar er zijn ook plekken waar je veel meer geld moet betalen als je meerdere honden in bezit hebt. In Heerlen is het verschil het grootst: voor de eerste hond betalen mensen daar 71 euro, voor de tweede is dat 229 euro.

Het geïnde geld komt bij gemeenten terecht bij de algemene middelen. Dat betekent dat het overal aan mag worden uitgegeven. Het is dus niet zo dat hondenbelasting per definitie moet worden gebruikt tegen de overlast van hondenpoep, bijvoorbeeld voor poepzakjes of prullenbakken.