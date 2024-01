Lagere straf voor fataal gevecht met pakketbezorger Rotterdam

Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag in hoger beroep een aanzienlijk lagere straf opgelegd aan een 31-jarige man die op 21 februari 2022 in Rotterdam-Hoogvliet een fataal afgelopen confrontatie aanging met een 42-jarige pakketbezorger. Na een eis van tien jaar legde het hof de man vijf jaar cel op. Volgens het hof is doodslag niet bewezen, zoals het Openbaar Ministerie stelde. De verdachte, Yassin el B., heeft het slachtoffer niet opzettelijk gedood, vindt het hof.

Zware mishandeling met de dood als gevolg is volgens het hof wel bewezen. Dat vond de rechtbank in Rotterdam destijds ook, maar die kwam tot een straf van acht jaar cel.

De PostNL-bezorger had een pakketje willen afleveren bij de verdachte in Rotterdam-Hoogvliet. Diens deurbel werkte niet door een stroomstoring. El B. zat op het pakketje te wachten en ging de bezorger achterna. Deze wilde het pakket niet meer afgeven, omdat het reeds was afgemeld in het systeem. Daarop ontstond een woordenwisseling en vervolgens een gevecht, dat eindigde met een volgens het hof “zeer harde trap”, waardoor het slachtoffer ten val kwam. Zijn hoofd sloeg op het wegdek, met een schedelbasisfractuur en hersenletsel als gevolg. De bezorger overleed op 1 maart 2022.

De val is de man fataal geworden, aldus het hof. De rechter verwierp het verweer van de verdachte dat hij de pakketbezorger uit zelfverdediging te lijf was gegaan.