Man (23) die zwaargewond raakte bij explosie Den Haag overleden

De 23-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond raakte door een vuurwerkexplosie in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie vrijdag.

Volgens regionale media verloor de Amsterdammer zijn handen bij de vuurwerkexplosie die rond 01.30 uur plaatsvond bij een woning aan de Steijnlaan. Het slachtoffer werd vlak daarna zwaargewond aangetroffen op de Engelenburgstraat. De politie kan nog niks over de verwondingen van de man zeggen, of waar hij nu precies aan is overleden.

Het slachtoffer was zelf verdachte in de zaak rond de explosie met zwaar vuurwerk. Ook een 24-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.