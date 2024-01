Man schiet zichzelf dood terwijl politie schoten op hem lost

Een man heeft zich in de vroege vrijdagochtend op de Groenstraat in Landgraaf (Limburg) met een vuurwapen van het leven beroofd op het precieze moment dat agenten twee schoten op hem losten. De man had de politie rond 0.45 uur gebeld met de mededeling dat hij zichzelf van het leven wilde beroven met een vuurwapen. De politie zette daarop de Dienst Speciale Interventies en een onderhandelaar in, maar vergeefs.

Nog terwijl de politie hem aan de lijn had, liep de man zijn woning uit en stond hij oog in oog met agenten. Hij trok zijn wapen en beroofde zich van het leven, terwijl op datzelfde moment agenten twee schoten in zijn richting losten. Deze schoten troffen de man overigens niet, aldus de politie.

De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen overleed. In overleg met het Openbaar Ministerie besloot de Rijksrecherche geen onderzoek te doen naar het schieten door de politie.

Toen agenten de woning van de man binnen gingen, vonden ze er onder meer zwaar vuurwerk en munitie. Het Team Explosieven Verkenning van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen vrijdag onderzoek in de woning. De Groenstraat is gedurende dit onderzoek afgezet.