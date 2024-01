Milieuclubs spannen zaak aan tegen provincie om waterkwaliteit

Milieuorganisaties gaan naar de rechtbank omdat de provincie Overijssel volgens hen de waterkwaliteit onvoldoende in acht neemt. Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens kijken onder meer naar waterwingebied Hammerflier als een van de gebieden waar meer water uit gehaald kan worden. Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) en Mobilisation for the Environment (MOB) willen dit voorkomen.

MOB zegt dat de balans in het Twentse gebied verstoord raakt als Vitens de wateronttrekking in die mate verhoogt. “Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan erbij komt”, zegt juridisch adviseur Max Haan namens MOB. De milieuorganisaties hadden Overijssel gevraagd de wateronttrekkingsvergunning van Vitens gedeeltelijk in te trekken. Ook willen ze dat de provincie maatregelen neemt om de natuur in het gebied te beschermen. De provincie heeft dit verzoek afgewezen, en daarom vinden de organisaties het tijd voor de volgende stap.

Hun argumenten hebben ze vrijdag ingeleverd bij de rechtbank. Het kan nog wel maanden duren voor de zaak dient. Het is een van de eerste zaken van MOB waarin de waterkwaliteit centraal staat. Overigens heeft Nederland ook nog tot 2027 de tijd om te voldoen aan strengere Europese regels voor de waterkwaliteit. Het zogenoemde verslechteringsverbod is nu al wel van kracht. Met een toename in de wateronttrekking in de Hammerflier zou daar niet aan worden voldaan en op grond daarvan gaan de organisaties naar de rechtbank.

Een eerder onderzoek wees ook uit dat Vitens geen extra drinkwater kan winnen in het Twentse natuurgebied. Het zou een te groot risico zijn voor woningen in de buurt, die door de zakkende grondwaterstand mogelijk constructieve schade oplopen.