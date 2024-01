Privacywaakhonden willen duidelijkheid over reclame sociale media

De Autoriteit Persoonsgegevens en de zusterorganisaties in Duitsland en Noorwegen starten een Europese procedure over de manier waarop sociale media toestemming van gebruikers voor persoonsgerichte advertenties krijgen. Ze hopen dat er dan een “duidelijk oordeel” komt.

De Europese privacytoezichthouder, de EDPB, had Facebook en Instagram in november verboden om gebruikers advertenties te laten zien die waren gebaseerd op hun internetgedrag. Ze deden dat namelijk zonder toestemming te vragen aan gebruikers. Dat gebeurde na een zaak die door de Noorse waakhond was aangespannen.

De sociale media stelden gebruikers vervolgens voor de keuze: betalen voor een abonnement zonder reclames, of accepteren dat persoonlijke gegevens worden verzameld voor advertenties. Gebruikers konden niet naar hun tijdlijn zonder een keuze te maken. De EDPB heeft nu acht weken de tijd om te beoordelen of dit systeem, ‘pay-or-okay’, is toegestaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het belangrijk is “dat de bescherming van je privacy niet alleen goed is geregeld wanneer je hiervoor genoeg geld hebt. Privacy is een grondrecht dat iedereen in gelijk mate moet beschermen.” Mensen moeten de vrije keuze hebben om toestemming te geven voor het verzamelen van persoonsgegevens, zegt de toezichthouder. Ze moeten kunnen weigeren, en dat mag geen nadelige gevolgen hebben.