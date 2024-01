Staatssecretaris: toch niet minder treinen op hogesnelheidslijn

De dienstregeling op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam hoeft toch niet te worden verminderd, zei demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) voor aanvang van de ministerraad. Hetzelfde aantal treinen kan op het traject blijven rijden, alleen rijden de treinen soms wel wat langzamer.

Spoorbeheerder ProRail meldde donderdagavond dat per direct een derde minder treinen over het hogesnelheidsspoor zou kunnen rijden als gevolg van een snelheidsbeperking. Op enkele viaducten en bruggen is het mogelijk niet veilig genoeg om met hoge snelheid te rijden.

“De treinen kunnen blijven rijden zoals mensen dat gewend zijn”, zei de bewindsvrouw. “Wel soms wat langzamer, maar het zal geen invloed hebben op de hoeveelheid treinen.” Hoe groot de vertraging soms zal zijn, weet Heijnen niet. Ze had het nieuws net vernomen van ProRail.

Op de route wordt al op een punt langzamer gereden omdat in een viaduct “beginnende scheurvorming” is ontdekt. Dat is het gevolg van een constructiefout. Andere bruggen en viaducten hebben mogelijk dezelfde problemen omdat ze een vergelijkbaar ontwerp hebben.