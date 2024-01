TU Delft wil meer vrouwelijke Lucht- en Ruimtevaartstudenten

De TU Delft wil dat meer vrouwelijke studenten voor een bachelor Lucht- en Ruimtevaarttechniek kiezen. De faculteit heeft besloten een voorkeursbeleid toe te passen. Komend studiejaar is 30 procent van de studieplekken gereserveerd voor vrouwen. Momenteel is 20 procent op de opleiding een vrouw.

Dat minimum van 30 procent komt niet uit de lucht vallen, licht de universiteit toe. Het is gebaseerd op (inter)nationale wetten over streefgetallen van vrouwen in topposities in het bedrijfsleven. Ook haalt de universiteit een theorie aan die stelt dat een minderheid impact kan maken in een grote groep als het een massa van 30 procent heeft bereikt.

De laatste jaren leek het aantal vrouwen op de bachelor niet meer te stijgen. Directeur Onderwijs Joris Melkert zegt dat de opleiding wel haar best heeft gedaan om dit te laten toenemen. “Zo hebben we gewerkt aan meer rolmodellen en hebben we in de communicatie en in de selectie de tone of voice aangepast, zodat die beter past bij een diverse doelgroep”, zegt hij. De resultaten zijn in zijn ogen nog niet voldoende, “terwijl de vrouwelijke studenten het bij ons gewoon heel goed doen”. Hij noemt de maatregel dus nodig.

De TU Delft krijgt jaarlijks bijna 3000 aanmeldingen voor de bacheloropleiding. In totaal zijn er 440 plekken te vergeven. Na een selectieprocedure blijven alleen de studenten over die behoren tot de top van alle aanmeldingen en geschikt lijken voor de studie. Vervolgens worden de plekken toegewezen aan studenten op basis van hun ‘ranking’.