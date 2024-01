Twee demonstraties bij Internationaal Gerechtshof

Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zijn vrijdagmiddag twee demonstraties gepland. De ene betuigt steun aan de Palestijnen en de andere aan de Israëliërs in de oorlog tussen Israël en Hamas. Het Gerechtshof, dat is gevestigd in het Vredespaleis, doet vrijdag een tussenuitspraak in de zaak waarin Zuid-Afrika Israël beschuldigt van genocide bij de militaire operatie in de Gazastrook.

Beide demonstraties beginnen rond het middaguur. De gemeente Den Haag laat weten in gesprek te zijn met de twee demonstrerende partijen.

Het pro-Palestina protest is volgens de organisatoren – verschillende mensenrechtenorganisaties en solidariteitsgroepen – op het Carnegieplein voor het Vredespaleis. Ze verwachten een grote opkomst. Op het plein is de zitting van het Gerechtshof te volgen op een groot scherm. De organisatoren van de pro-Israëlische demonstratie, CIDI en Dutchtown, roepen deelnemers op met velen te komen en Israëlische vlaggen mee te nemen. Ze verwachten enkele honderden demonstranten bij het Vredespaleis. De organisatie maakt de exacte locatie later bekend.

Het is niet de eerste keer dat de twee partijen tegelijkertijd demonstreren. Dat gebeurde eerder deze maand ook toen het Gerechtshof de genocideklacht behandelde. De politie zorgde er toen voor dat de voor- en tegenstanders van de oorlog op afstand van elkaar bleven.

De tussenuitspraak kan betekenen dat het Gerechtshof Israël de bindende opdracht geeft om de strijd te staken. Israël heeft al laten weten zich hier niets van aan te zullen trekken.