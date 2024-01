Van der Burg: VVD-leiderschap Yeşilgöz niet ter discussie

Het VVD-partijleiderschap van Dilan Yeşilgöz staat volgens demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) “op geen enkele manier ter discussie”. Vrijdag voor aanvang van de ministerraad zegt hij: “Dilan is mijn fractievoorzitter, mijn minister, mijn lijsttrekker en een goede vriendin en ik ben buitengewoon blij met haar.”

Zaterdag congresseert de VVD in Noordwijkerhout, officieel om te praten over de aankomende Europese verkiezingen. Van der Burg vindt dat “helemaal kloppen”, zegt hij. “We hebben op eerdere congressen uitgebreid gesproken over andere onderwerpen zoals de spreidingswet.”

Die wet, die de verdeling van asielzoekers over gemeenten regelt, is deze week in de Eerste Kamer aangenomen. Nadat bekend werd dat de VVD voor zou stemmen, tegen de wens van partijleider Yeşilgöz in, zei Van der Burg dat zijn partij “meer dan krassen” had opgelopen.

Op de vraag of Van der Burg twijfels heeft of Yeşilgöz de partij weer bij elkaar krijgt, antwoordt hij nu: “Absoluut niet.”