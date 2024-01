Van der Wal: natuuronderzoek bevestigt wat we al lang weten

Het advies van de Ecologische Autoriteit “bevestigt wat we al heel lang weten, namelijk dat onze natuur onder druk staat”, zegt demissionair stikstofminister Christianne van der Wal vrijdag. “Hoe langer we wachten, hoe groter de opgave wordt.”

Eerder op de dag zei de Ecologische Autoriteit dat de natuur in de meeste stikstofgevoelige gebieden is verslechterd of verder kan verslechteren. Stikstofneerslag is een belangrijke oorzaak, maar waterproblemen zoals uitdroging en vervuiling spelen vaak ook mee. “Daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar het verminderen van stikstofuitstoot, maar ook naar maatregelen als waterberging”, reageert de minister.

De Ecologische Autoriteit bestaat nog geen anderhalf jaar, en heeft als taak de provincies te adviseren over hun plannen om stikstofgevoelige natuur te beschermen. Met 70 van de 130 adviezen achter de rug gaf de autoriteit vrijdag voor het eerst een advies voor heel Nederland.

“Ik ben echt trots op de provincies”, zegt Van der Wal. “Het ontbrak aan inzicht in hoe de natuur ervoor staat.” De 130 analyses van de provincies die de Ecologische Autoriteit aan het beoordelen is, noemt de stikstofminister een “hele belangrijke basis voor de hele aanpak”.