Vertragingen Eurostar om snelheidsbeperkingen op spoor

Treinen naar Brussel, Londen en Parijs hebben vrijdagochtend tot twintig minuten vertraging opgelopen door de snelheidsbeperkingen op het spoor tussen Rotterdam en Amsterdam. Hoeveel hinder het internationale treinverkeer de komende tijd door de maatregel ondervindt, is nog onduidelijk.

Dat heeft een woordvoerder van Eurostar laten weten. Het internationale spoorbedrijf werd donderdagavond door de Nederlandse Spoorwegen over de snelheidsbeperkingen ingelicht. Meer informatie heeft Eurostar nog niet. “We verwachten dat NS ons vandaag kan informeren over de exacte impact van de vertraging en of er aanpassingen in de dienstregeling nodig zijn.”

Op het traject Amsterdam-Rotterdam zijn bij verschillende viaducten en bruggen constructiefouten geconstateerd. Omdat rijden met hoge snelheid niet veilig is, heeft ProRail een snelheidsbeperking ingevoerd. Het is nog niet duidelijk tot wanneer die van kracht blijft.