Wolvenkenners blij: statusverlaging wolf gaat voorlopig niet door

De voorgestelde Europese statusverlaging voor de wolf, waardoor er eerder op het roofdier zou mogen worden geschoten, gaat voorlopig niet door. De Europese landbouwraad stemde deze week niet in met een voorstel van onder andere Finland voor meer mogelijkheden voor het bejagen van grote carnivoren zoals de wolf, de beer en de lynx. Wolvenkenners zijn blij dat de streng beschermde status van de wolf in stand blijft, want de wolf is in Europa nog niet eens in een gunstige staat van instandhouding, aldus deskundige Dick Klees.

De Europese Commissie stelde in december voor om de status van de wolf te verlagen, zodat er meer maatregelen tegen het roofdier genomen zouden kunnen worden. De strikte bescherming, die verstoren, bejagen en doden verbiedt, zou niet meer nodig zijn. De commissie praat daar op zijn vroegst in 2025 over verder. Voor het verlagen van de status zou onder andere de Europese habitatrichtlijn herzien moeten worden, zoals Finland voorstelde. “Daarvoor is het om te beginnen nodig dat een dier het goed doet, dus in een gunstige staat van instandhouding is, en zover is het nog lang niet”, aldus Klees.

Volgens Klees en de Faunabescherming is het goed nieuws dat de wolf in heel Europa streng beschermd blijft. “Bestuurders die zeggen dat ze het dier binnenkort kunnen aanpakken vertellen dat voor hun achterban, want het is dus niet aan de orde.” Net als kennisorganisatie Wolven in Nederland pleit Klees voor betere maatregelen om wolvenaanvallen te voorkomen. “We hebben zelf kuddes neergezet in gebieden waar vroeger nooit landbouwhuisdieren liepen, bijvoorbeeld in de bossen. Zonder goede maatregelen ziet een eenzame, zwervende wolf daar voedsel lopen.” In België en Duitsland staan veel meer hekken met stroomdraden rond weilanden met vee en daar is het aantal wolvenaanvallen drastisch gedaald.