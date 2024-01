Aboutaleb naar Latijns-Amerika

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vertrekt zaterdag voor een werkbezoek naar Latijns-Amerika. Op de agenda staan gesprekken over de bestrijding van drugscriminaliteit. Vanuit landen in Latijns-Amerika komen veel partijen cocaïne Europa binnen, onder meer via de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg.

Aboutaleb maakt de reis samen met de burgemeesters van die steden, Bart De Wever en Peter Tschentscher. Er reizen ook mensen mee van politie, justitie, de douane en de haven zelf. Welke landen het gezelschap bezoekt is niet bekendgemaakt.

Aboutaleb en De Wever bezochten in 2022 Colombia, Panama en Costa Rica. Uit deze landen komt veel cocaïne. Dit en een eerder bezoek “leverden een goed beeld op van de kansen voor samenwerking en de aanpak van de drugsproblematiek”, liet de gemeente destijds weten.