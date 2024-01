Ammoniaklek bij groenteverwerker Sevenum, 9 mensen onwel

Bij een groenteverwerkingsbedrijf in het Limburgse Sevenum is zaterdagochtend een ammoniaklek geweest. De stinkende stof lekte uit een koelingsinstallatie. Het bedrijf was korte tijd ontruimd.

Negen mensen waren misselijk door de stank en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze konden even later weer aan het werk, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het lek is gedicht. De brandweer voert samen met medewerkers van het bedrijf een nacontrole uit. Bij het bedrijf aan de Maarten de Vriesstraat werken enkele honderden mensen.