Dilan Yeşilgöz: VVD is in een storm beland

De VVD is in een storm beland, zei partijleider Dilan Yeşilgöz op het ledencongres van haar partij in Noordwijkerhout. De VVD heeft een rumoerig half jaar achter de rug, zei ze. “Dingen hadden echt beter gekund.” Ze overweegt niet om op te stappen.

Yeşilgöz had wel verwacht dat de keuze om een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen op kritiek zou stuiten, maar ze had niet verwacht “dat die zó stevig zou aankomen”. Veel VVD’ers werden boos. Dat heeft haar geraakt, zei ze in haar speech waarin ze spijt betuigde en een verzoenende toon sprak.