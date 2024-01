VVD had over gedogen beter kunnen communiceren, vindt Wetzels

De communicatie vanuit de politieke VVD-top over het gedogen van een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB had anders gekund, zegt VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels tegen het ANP. Datzelfde geldt voor de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Toch “merk je dat mensen achter Dilan staan”, zei Wetzels, doelend op VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz.

Volgens hem is er “ook begrip voor waar we nu staan en ook wel voor welke beslissingen zijn genomen. Alleen de communicatie had soms misschien wat anders gekund. Maar dat is achteraf en daarmee altijd makkelijk om te zeggen”, zegt hij tijdens het congres in Noordwijkerhout.

Yeşilgöz maakte via de NOS bekend een nieuw kabinet van PVV, NSC en BBB alleen te willen gedogen. Dat was vlak voor het eerste gesprek dat de vier partijen voerden met informateur Ronald Plasterk.

Tijdens een ledenbijeenkomst in Utrecht kreeg ze daar veel kritiek op. Een deel van de liberalen vindt dat de partij een volwaardige regeringspartner moet worden, een ander deel vindt juist dat de VVD niet met PVV moet samenwerken, ook niet als gedoogpartner.

Nadat de fractie van de Tweede Kamer tegen de spreidingswet van de eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) had gestemd, voelde Yeşilgöz zich genoodzaakt in een advertentie in landelijke dagbladen uit te leggen waarom de partij tegen heeft gestemd. Nadat de Eerste Kamer vóór de wet had gestemd, schreef Yeşilgöz een brief aan de leden.