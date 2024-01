Hogeschool Utrecht stelt lezingen Holocaust uit om veiligheid

De Hogeschool Utrecht heeft een lezingenreeks over de Holocaust voorlopig geschrapt. De onderwijsinstelling meldt zondag de reeks op een ander moment te gaan houden, omdat “de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kan worden”.

De Telegraaf meldde zondag dat de Hogeschool Utrecht (HU) voorlopig een streep heeft gezet door een lezingenreeks, die 7 februari zou beginnen. In een bericht op de website van de krant zei een woordvoerder dat de hogeschool een diverse en gebalanceerde dialoog wil faciliteren rond dit onderwerp. “We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen”, citeerde De Telegraaf de woordvoerder.

De Hogeschool meldt zondagochtend dat de lezingenreeks op een later tijdstip alsnog doorgaat. “Het beeld dat nu geschetst wordt in de media en de conclusies die daaraan worden verbonden, zijn niet correct. Hogeschool Utrecht maakt haar eigen afwegingen als het gaat om de inhoud, vorm en uitvoering van haar onderwijs en laat zich niet leiden door belangengroeperingen of activisten.”

CIDI-directeur Naomi Mestrum kreeg vrijdagochtend te horen dat de lezingen voor onbepaalde tijd zijn geschrapt vanwege “alle gevoeligheden”. De hogeschool organiseert de lezingenreeks samen met het CIDI. Er was kritiek op de lezingen vanuit pro-Palestijnse hoek, aldus Mestrum. Daarbij zou onder meer zijn opgeroepen te protesteren en lessen te verstoren.

In een reactie op het bericht dat de hogeschool zondag uit deed, zegt ze dat veiligheid iets is dat kan worden opgelost. “Het laatste wat we in deze tijd moeten willen, is zwichten voor bedreiging en intimidatie. Als dat het probleem is, dan is dat prima op te lossen”, aldus de CIDI-directeur. “Heb een ruggengraat. Ga niet die bedreiging en intimidatie belonen door het af te zeggen of voor onbepaalde tijd uit te stellen.”