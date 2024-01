Honderden mensen bijeen voor herdenking Holocaust in Amsterdam

Honderden mensen kwamen zondag in Amsterdam bijeen voor de Nationale Holocaust Herdenking. Bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark is stilgestaan hoe 79 jaar geleden vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

Rond 11.00 uur kwamen deelnemers aan een stille tocht vanaf het Amsterdamse stadhuis aan bij het park. Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Nederland Vusi Madonsela liepen vooraan.

De herdenking begon met een toespraak van Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Hij vertelde hoe “extreme denkbeelden” hun weg vinden in het politieke discours. Als voorbeeld noemde Grishaver gesprekken die de rechts-radicale Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) zou hebben gevoerd met rechts-extremisten over het massaal uitzetten van asielzoekers, illegale migranten en “niet-geassimileerde” Duitsers. Ook zei Grishaver dat de oorlog in Gaza voor polarisatie in de wereld zorgt.

Grishaver haalde ook nieuwsberichten aan over de Hogeschool Utrecht, die een lezingenreeks over de Holocaust voorlopig heeft geschrapt. Hij vroeg zich daarover af: “Is dit weer het begin, waar we zo bang voor zijn?” Demissionair premier Rutte zei op de herdenking in zijn toespraak: “We moeten de kennis over de Holocaust in het onderwijs blijven overdragen aan jonge mensen, van generatie op generatie.”

Holocaust-overlevende Max Arpels Lezer vertelde in zijn toespraak dat het toenemende antisemitisme, onder meer als gevolg van de oorlog in Gaza, hem beangstigde. “Hoewel we geen enkele invloed hebben op Israël, worden we hier wel op aangesproken.”

Ook Halsema en Rutte spraken het publiek toe. Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Menno ten Brink las de Joodse gebeden kaddish en yizkor op.

De herdenking eindigde met het leggen van bloemenkransen bij het monument door onder anderen leerlingen van de basisschool Rosj Pina en door Rutte en Halsema.