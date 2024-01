Internationale treinverkeer wordt maandag weer hervat, meldt NS

Het internationale treinverkeer tussen Nederland en Duitsland wordt maandag weer opgestart, meldt NS. De dienstregeling werd vorige week stilgelegd om een grote landelijke staking op het Duitse spoor. Vakbond GDL kondigde zaterdag aan deze eerder te stoppen, namelijk in de nacht van zondag op maandag in plaats van maandag om 18.00 uur.

Dat betekent volgens NS dat de ICE International-treinen naar Duitsland maandag weer volgens dienstregeling zullen rijden. Wel waarschuwt het spoorbedrijf voor vertragingen en uitval van ritten, die alsnog mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de intercity richting Berlijn, al gaat de rit die iets voor 08.00 uur uit Amsterdam zou vertrekken niet door. Verder zal ook de Nightjet-trein richting Oostenrijk en Zwitserland volgens NS vanaf maandagavond weer volgens dienstregeling rijden.

Er vonden afgelopen week twee stakingen plaats op het spoor in Duitsland. Personeel in het goederenvervoer legde het werk dinsdag neer, op woensdag volgden medewerkers in het personenvervoer. Vakbondsleden van GDL wilden met de werkonderbreking een hoger loon afdwingen bij spoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) om de gestegen inflatie. Ook wilden ze een kortere werkweek van 35 uur tegen hetzelfde loon.

Volgens persbureau dpa wordt de staking eerder beëindigd omdat er gesprekken zijn gevoerd tussen de vakbond en DB.