Aan de Voorstenkamp in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag een ontploffing geweest. Het mogelijke explosief ging af rond 01.25 uur in de wijk Lindenholt van deze Gelderse stad. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.