Raadslid stapt uit Forum “na extreme uitlatingen partijgenoten”

Amira Lotfy, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Sittard-Geleen, stapt op. Naar eigen zeggen kan zij zich niet meer vinden in “de steeds extremer wordende” uitlatingen van partijgenoten. Dat meldde de politica dit weekend op X. Zij was zeven jaar actief voor de fractie van Forum in Sittard-Geleen. Zij kan zich niet vinden in de uitspraken van Thierry Baudet tijdens de lancering van de Vlaamse afdeling van Forum.

Zij schrijft haar besluit niet lichtvaardig te hebben genomen. Ze struikelt al langer over de steeds extremer wordende uitlatingen van partijgenoten, en dat heeft ze naar eigen zeggen meermaals aan de partij laten weten. “De partij-uitingen van afgelopen week vormden voor mij de druppel”, schrijft ze. “Hierdoor scheiden, na uitvoerig overleg, onze wegen.”

Ze deelt een bericht van een andere gebruikster van X, enkele dagen eerder, die stelde: ‘Bizar! Thierry Baudet in Vlaanderen: “Het is in het belang van Israël dat er Moslim immigratie in Europa is, het is in het belang van Israël dat er terreuraanslagen in Europa zijn.” Oók Baudet: “Israël dient de eigen belangen, daar heb ik respect en waardering voor.”‘

Forum heeft inmiddels elke verwijzing naar Lotfy verwijderd.