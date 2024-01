BBB oppert Oekraïners terug te sturen naar veilige delen land

BBB vindt dat er serieus moet worden nagedacht over het terugsturen van Oekraïense vluchtelingen naar veilige delen van het land. “We kunnen hier niet iedereen huisvesten”, zei BBB-Kamerlid Mona Keijzer in een Kamerdebat over asiel en migratie. Oekraïne is al bijna twee jaar in oorlog met Rusland.

Ook wil Keijzer weten hoe het kabinet staat tegenover eventuele repatriëring van Oekraïense dienstplichtigen naar Oekraïne, als het land daar om zou vragen. Volgens het Kamerlid zijn 650.000 Oekraïense dienstplichtigen hun thuisland ontvlucht en verblijven nu in diverse Europese landen waaronder Nederland.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt verwierp onmiddellijk het idee van Keijzer om Oekraïense vluchtelingen terug te sturen. Podt vindt dat het niet aan de politiek is om te bepalen welk deel van een land in oorlog veilig is. Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA noemde het idee van BBB “nieuw en zorgelijk”. Hij vindt het onbegrijpelijk dat BBB nadenkt over het terugsturen van vluchtelingen naar een land dat in oorlog is.

Keijzer vindt dat ook Oekraïners huur moeten gaan betalen. Ze noemt het “onderhand volstrekt onuitlegbaar” dat vluchtelingen geen huur en zorgkosten hoeven te betalen, maar minima wel.