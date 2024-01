De verkeersdiensten houden rekening met een drukke ochtendspits bij Amersfoort. Daar is op de snelweg A28 bij knooppunt Hoevelaken (van Zwolle richting Amersfoort) schade aan het asfalt ontstaan. De linkerrijstrook is in verband met het repareren dicht en blijft dat ook tijdens de ochtendspits.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldt bezig te zijn met het herstellen van het gat. Volgens de ANWB stond er rond 06.30 uur al ruim 10 kilometer file. Verkeer kan omrijden via de A50 en de A1.