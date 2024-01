Formerende partijen onduidelijk over bezuinigingen op jeugdzorg

De partijen die onderhandelen over een mogelijke coalitie spreken zich vooralsnog niet uit tegen extra bezuinigingen in de jeugdzorg van een half miljard euro. Tijdens een debat gaan Tweede Kamerleden van PVV, VVD en NSC niet in op het verzoek van andere partijen om stelling te nemen. Patrick Crijns (PVV) sluit evenwel niet uit dat hij toch een motie zal steunen die oproept de bezuinigingen terug te draaien. Bij het debat was geen Kamerlid van BBB aanwezig.

Het inmiddels demissionaire kabinet is al langer van plan om bovenop de bezuinigingen van een miljard euro op de jeugdzorg, nog eens 500 miljoen euro te snoeien in de uitgaven vanaf 2025. Die extra bezuiniging zou in 2027 op moeten lopen tot 511 miljoen euro.

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie, ChristenUnie) heeft maandagochtend op verzoek van de Tweede Kamer op een rij gezet hoe zou kunnen worden bezuinigd. Tot verbazing van Kamerleden van andere partijen heeft hij vervolgens in de uitzending van NPO Radio 1 gezegd zelf tegen de bezuinigingen te zijn.

“Als we met elkaar vinden dat die meest kwetsbare kinderen hulp nodig hebben, dan moeten we ook vandaag met elkaar in staat zijn om in ieder geval die extra bezuinigingen van 511 miljoen te schrappen”, zei Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA hoopvol.

Faith Bruyning (NSC) weigert haar steun hiervoor uit te spreken. Ze vindt dat het aan Van Ooijen is om hier het initiatief te nemen, omdat het gaat om plannen van het demissionaire kabinet waar hij zelf onderdeel van is. “Deze staatssecretaris moet aan de slag, maar daar moeten wij hem wel de opdracht voor geven”, spreekt partijgenoot Don Ceder (ChristenUnie) van Van Ooijen haar tegen. “Wij kunnen inderdaad een opdracht geven, maar dat vind ik nu in het licht van de formatie een beetje halsoverkop”, reageert Bruyning.

PVV’er Crijns verwijt Van Ooijen de bezuinigingen “over de schutting” te gooien van een volgend kabinet. Als een motie wordt ingediend om de bezuinigingen terug te draaien, belooft het Kamerlid steun te overwegen.

“Het lijkt erop dat de staatssecretaris weigert stappen te zetten om het stelsel gezond en duurzaam de toekomst in te laten gaan”, zegt Judith Tielen (VVD) over de uitspraken Van Ooijen over de bezuinigingen.

Sarah Dobbe (SP) verwijst naar het bericht in het AD dat de formerende partijen zouden hebben afgesproken plannen die geld kosten niet te steunen zolang de onderhandelingen lopen. “Als dat inderdaad zo is, dan hoor ik dat graag hier, vandaag.”