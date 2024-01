GL-PvdA wil bezuiniging 511 miljoen euro op jeugdzorg van tafel

GroenLinks-PvdA gaat opnieuw proberen om een aangekondigde bezuiniging van een half miljard euro op de jeugdzorg terug te draaien. Kamerlid Lisa Westerveld van die partij wil dat de bezuiniging “per direct wordt geschrapt”. Maandag zal zij tijdens een debat hierover een motie indienen.

De jeugdzorg zit al jaren in een klem, omdat het stelsel niet goed loopt en mede daardoor een personeelstekort en lange wachtlijsten zijn ontstaan. De sector moet hervormingen doorvoeren die uiteindelijk structureel een bezuiniging moeten opleveren van een miljard euro. Daarbovenop is een bezuiniging van 511 miljoen euro ingeboekt vanaf 2025.

Volgens Westerveld geeft het inmiddels demissionaire kabinet al twee jaar geen enkele reden voor die bezuiniging en is het onduidelijk waarop bezuinigd moet worden. “Het gaat om zeer kwetsbare jongeren die de dupe worden van domme politieke besluiten. Jongeren die hulp nodig hebben en soms maanden op een wachtlijst staan. Medewerkers die uitvallen vanwege de hoge werkdruk.” Deze extra bezuiniging werkt averechts, vindt ze.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de oppositie vaker voorstellen gedaan om de bezuiniging te schrappen, maar de coalitie van VVD, D66, CDA en CU hield dat tegen. In de nieuwe Tweede Kamer zou er wel een meerderheid voor de nieuwe oproep moeten zijn. “Ik hoop dat de formerende partijen hun mooie woorden over hulp aan kinderen nakomen en dus deze bezuiniging van tafel halen. In lijn met hun woorden en hun stemgedrag van de afgelopen jaren.”

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB houden deze weken echter de kaarten tegen de borst over hun plannen. Zo wil de PVV geen steun geven aan een hernieuwde motie om de eigen bijdrage in de zorg te schrappen, iets waar de partij zelf jarenlang nadrukkelijk op had aangedrongen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft toegezegd dat hij nog voor het debat in een Kamerbrief aangeeft hoe hij de bezuiniging van 511 miljoen wil invullen.