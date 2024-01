Kinderen in groep 8 beginnen aan eerste doorstroomtoets

Kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen vanaf maandag de zogeheten doorstroomtoets doen. Het is de eerste keer dat die wordt afgenomen. De doorstroomtoets is de opvolger van de eindtoets, die vaak CITO-toets werd genoemd. De toetsperiode duurt drie weken.

In totaal maken ongeveer 170.000 leerlingen de toets. De overheid heeft zes doorstroomtoetsen goedgekeurd. Scholen mogen zelf kiezen welke toetsen de kinderen moeten maken en of de kinderen dat op papier of op een computer moeten doen.

De achtstegroepers hebben in de afgelopen weken een voorlopig advies voor de middelbare school gekregen. Dat advies kan na de doorstroomtoets nog wel omhoog wanneer een kind de toets goed heeft gemaakt, maar het advies kan niet meer omlaag.

Uiterlijk op 24 maart horen leerlingen en hun ouders het definitieve advies voor de middelbare school. Tussen 25 en 31 maart moeten alle kinderen zich tegelijk aanmelden bij een middelbare school. Dat moet ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen.

De toetsperiode zou eigenlijk twee weken duren, van 5 tot en met 15 februari. Op verzoek van Noord-Brabant en Limburg is de week daarvoor eraan toegevoegd. Dat moet kinderen in het zuiden de ruimte geven om na de toetsen carnaval te vieren.