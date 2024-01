Universiteit Twente stopt met X

De Universiteit Twente is ook gestopt met het gebruiken van het medium X, het vroegere Twitter. Het heeft niet zo veel zin meer, bevestigt een woordvoerder een bericht van de krant Tubantia. Hoewel er nog wel duizenden volgers geregistreerd staan, is de universiteit gebleken dat de berichten die ze plaatste nog maar door enkele honderden mensen werden gelezen. En dat gebeurde ook nog “vaak heel vluchtig”.

De universiteit in Enschede vond het tijd om “keuzes” te maken en die vallen nu uit in het voordeel van de platforms Instagram en LinkedIn. Ze is vijftien jaar actief geweest op het voormalige Twitter, onder meer met nieuwtjes en het wijzen op optredens van eigen wetenschappers. Sommige delen als onderzoekscentra zijn hier en daar nog wel op eigen houtje actief op X, maar de universiteit zelf dus niet meer.

De Universiteit Twente is voor zover bekend tot nog toe de enige Nederlandse universiteit die van X afstapt, maar ook anderen houden het voor gezien op de sociaalnetwerksite, onder wie demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van onder meer Digitalisering.