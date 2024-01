Vermoede aanjager moord De Vries vrijuit in zaak Zeewolde

De rechtbank heeft maandag de 28-jarige Krystian M. vrijgesproken van betrokkenheid bij een poging tot liquidatie op 5 oktober 2021 in Zeewolde. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. M. staat in een ander proces terecht voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries.

Door de vrijspraak komt M. niet op vrije voeten, want in de zaak rond De Vries zit hij in voorarrest. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, in september 2019. In die zaak is inmiddels twaalf jaar cel tegen hem geëist. Later deze week zal M. de strafeis horen in de zaak-De Vries.

In de Zeewolde-zaak had het Openbaar Ministerie zestien jaar cel tegen M. geëist. Het OM had hem ook aangeklaagd voor verboden wapenbezit en diefstal van een motorfiets. Ook die feiten achtte de rechtbank niet bewezen.

Volgens justitie was M. de organisator van de liquidatiepoging. Hij heeft iedere betrokkenheid ontkend. Het slachtoffer werd op 5 oktober 2021, op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek, met een automatisch geweer beschoten en in een been, arm en bil geraakt. Hij raakte zwaargewond. Een motief is niet duidelijk geworden. “Een afrekening in het criminele milieu”, oordeelt de rechtbank. Het is onduidelijk gebleven welke rol M. in het geheel zou hebben gespeeld, vindt de rechtbank.

M. zegt dat hij “erin geluisd is” door verklaringen van een anonieme getuige. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van M. zijn geweest. De rechtbank acht 5089 geen betrouwbare getuige, onder meer omdat hij wisselend heeft verklaard. Ook stelde de rechtbank vast dat de getuige pas over zijn eigen rol is gaan verklaren toen hij met onderzoeksbevindingen was geconfronteerd. De getuige zou van M. ook informatie over de moord op De Vries hebben gekregen. Volgens 5089’s verklaringen zou de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, hoofdverdachte in liquidatieproces Marengo, de opdrachtgever zijn van de moord op de misdaadverslaggever.

De rechtbank legde twee medeverdachten (32 en 37 jaar oud) vijftien jaar cel op, na eisen van zestien jaar. Zij hebben de liquidatiepoging uitgevoerd.