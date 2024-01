Vonnis zaak moordpoging vermoede moordmakelaar Peter R. de Vries

De rechtbank doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 28-jarige Krystian M. en twee medeverdachten die betrokken zouden zijn bij een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober 2021. M. staat in een andere zaak terecht voor onder meer het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

In de Zeewolde-zaak is zestien jaar cel geëist tegen de Pool, maar de kans is heel groot dat de rechtbank een fors lagere straf gaat opleggen, of M. vrijspreekt. Eind vorig jaar meldde de rechtbank er “ernstig rekening mee te houden dat aan deze verdachte geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zal worden opgelegd”, of dat de straf hoger uit zou komen dan de tijd die hij al in voorarrest zit. M. zit overigens ook in voorarrest voor zijn betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, dus op vrije voeten zal hij na deze uitspraak niet komen.

M. ontkent iedere betrokkenheid in de Zeewolde-zaak. Het slachtoffer werd op 5 oktober 2021, op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek, met een automatisch geweer in zijn been geschoten. Hij raakte zwaargewond. Een motief is niet duidelijk geworden. M. zegt dat hij “erin geluisd is” door verklaringen van een anonieme getuige. Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van M. zijn geweest en van hem ook informatie over de moord op De Vries hebben gekregen. Volgens 5089’s verklaringen zou de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi de opdrachtgever zijn van de moord op de misdaadverslaggever. “Die man heeft een goed plan bedacht. Anderen erin gooien, zelf buiten beeld blijven”, aldus M. tijdens de behandeling van de zaak.

Naast het geweld in Zeewolde en betrokkenheid bij de moord op De Vries, wordt M. ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. In die strafzaak is recent een celstraf van twaalf jaar tegen hem geëist. De strafeisen in de zaak over de moord op De Vries komen deze week.

Algemeen wordt aangenomen dat de moorden op De Vries en Wiersum te maken hebben met het Marengo-proces, met Taghi als hoofdverdachte. Zij waren de vertrouwenspersoon en advocaat van kroongetuige Nabil B. Ook de broer van B. is vermoord, kort nadat justitie had bekendgemaakt te beschikken over een kroongetuige.