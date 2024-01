Amnesty vindt straf voor belagen KOZP-betogers Staphorst te laag

Amnesty International is niet tevreden met de taakstraf die drie mannen uit Staphorst dinsdag hebben gekregen voor het belagen van demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De mensenrechtenorganisatie “betwijfelt of daarvan een voldoende afschrikwekkende werking uit zal gaan, om herhaling te voorkomen”.

De drie maakten deel uit van een groep van ongeveer 150 tot 200 mensen, die wilden voorkomen dat KOZP zou demonstreren tegen zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst. De auto’s waar de KOZP-betogers in zaten, werden tegengehouden en bekogeld met onder meer eieren, en iemand probeerde een brandende fakkel in een van de auto’s te duwen.

De drie werden vervolgd voor openlijke geweldpleging. Maar verreweg de meeste mensen zijn überhaupt niet aangeklaagd, en er is niemand vervolgd voor schending van het demonstratierecht, zegt Amnesty. “Ook dat is strafbaar. En dat is niet voor niks: demonstreren is een mensenrecht, is fundamenteel in een pluriforme samenleving en is een uitlaatklep voor mensen om hun ongenoegen te uiten. Door met geweld een demonstratie te verhinderen legden de relschoppers in Staphorst anderen het zwijgen op.”