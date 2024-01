Bijeenkomst voor getroffen bewoners explosie Rotterdam-Zuid

De gemeente Rotterdam organiseert dinsdag om 16.00 uur een bijeenkomst voor bewoners die het slachtoffer zijn van de explosie en brand maandagavond op de Schammenkamp in de Rotterdamse Zuidwijk.

De besloten bijeenkomst in de school De Wereld op Zuid is alleen bedoeld voor bewoners, niet voor pers of andere geïnteresseerden, meldt de gemeente.

Door de explosie en brand zijn 44 woningen onbewoonbaar geraakt. Het is nog niet duidelijk wanneer alle bewoners weer terug naar hun huis kunnen.

Zeker twee mensen zijn gewond geraakt. Daarnaast hebben nog drie mensen zich niet gemeld. De politie doet onderzoek naar de vermisten en de oorzaak van de ontploffing.