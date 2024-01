CDA-Europarlementariër De Lange in team Eurocommissaris Hoekstra

De Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange verlaat het Europarlement om de het hoofd te worden van het team dat de Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra van klimaat steunt. Dat bevestigt De Lange’s medewerker na een bericht van de Telegraaf.

De baan van kabinetschef, zoals dat in Brussel heet, komt vrij omdat de huidige kabinetschef Diederik Samson daarmee stopt. Samson blijft wel aan de commissie verbonden om aan het klimaatbeleid te werken, maar dus niet langer in het team van Hoekstra.

Esther de Lange neemt de functie per 15 februari van Samson over. De Lange zit sinds 2007 voor het CDA in het Europees Parlement. Het CDA maakt deel uit van de grotere fractie van de Europese Volkspartij, waarin allerlei gelijkgezinde partijen verenigd zijn uit verschillende Europese landen.

Eurocommissaris Hoekstra is net als De Lange lid van het CDA. Samson was voor hij naar Brussel vertrok Tweede Kamerlid voor de PvdA.