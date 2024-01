De Jonge: geen sprake van verkoopgolf door woningbeleggers

Er is geen sprake van een zogeheten verkoopgolf onder woningbeleggers door de aangepaste huurregels, meldt woonminister Hugo de Jonge dinsdag in schriftelijke antwoorden op Kamervragen. In de brief baseert de minister zich op cijfers van het Kadaster over de woningverkoop van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het totaal aan verkopen van beleggers in 2023 (33.409) is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (43.652).

Door de gereguleerde huurprijzen van De Jonge ontstond er in de vastgoedbranche de vrees dat een huurwoning minder aantrekkelijk zou worden als investering. Daarom werd een zogeheten uitpondgolf verwacht, waarbij woningbeleggers massaal hun woningen in de verkoop zouden zetten. Daar is dus geen sprake van, concludeert de minister.

Beleggers lijken vooral afwachtend te zijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een memo. Ook het aantal woningaankopen door beleggers is gedaald: van 37.601 in 2022 naar 19.134 vorig jaar. Dat betekent dat beleggers vorig jaar per saldo meer woningen hebben verkocht dan aangekocht, schrijft De Jonge.

De meeste woningen van beleggers werden verkocht aan andere beleggers (33 procent), koopstarters (22 procent) en eigenaar-bewoners die doorstromen (15 procent). In 2022 werd een groter aandeel van de woningen (48 procent) verkocht aan een andere belegger. Toen ging 12 procent van de woningen naar een woningstarter.

Dit landelijke beeld komt ook overeen in de grote steden. In de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) hebben beleggers 7938 woningen verkocht en 4274 huizen aangekocht, meldt het ministerie op basis van de Kadastercijfers.